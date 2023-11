‘Mag ons niet overkomen’ – Voetbal International

‘Dit mag ons niet gebeuren’, zei de 25-jarige middenvelder in gesprek met MilanTV. De voormalig speler van AZ verdubbelde de marge voor de Rossoneri, nadat Olivier Giroud de bezoekers al op voorsprong had gezet. Uiteindelijk gaf de ploeg van trainer Stefano Pioli het duel in vier minuten tijd volledig uit handen.

‘Door onze fouten hebben wij Lecce energie gegeven. Daar moeten wij van leren, want met onze kwaliteiten mag ons dit niet overkomen. We hebben nog heel veel om voor te vechten en het is aan ons om te laten zien dat wij meer kunnen dan dat wij op het moment laten zien’, aldus de Zwollenaar, die na elf competitiewedstrijden voor Milan van de nul af is.