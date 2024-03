MAFS-Dirk doet boekje open over huidig contact met Anneke: ‘Krijg er rillingen van’

Er is enorm veel commotie rondom MAFS-(ex)koppel Dirk en de steenkoude Anneke. In de afleveringen van het liefdesprogramma was te zien hoe Anneke, ondanks het feit dat ze Dirk ‘absoluut niet wilde kwetsen’, haar man tot op het bot beledigd. Met een minderwaardigheidscomplex waar geen coach tegenop kan werken stapte Dirk weer op het vliegtuig naar huis. Maar hoe is het contact nu?

Scheiding

Carlo Boszhart beweerde eerder dat het verhaal tussen Dirk en Anneke nog een staartje zou krijgen. Kijkers zaten daarom op het puntje van hun stoel: was er kans op verzoening? Nee, uiteindelijk bleek dat ze enkel nog een afscheidsbrief voor elkaar wilden voorlezen, waarna Anneke triomfantelijk de ring van haar tengel schoof en de ‘experts’ erop attendeerde dat ze het fout hadden ingeschat. Deze zelfde experts zeiden daarop wel nog in gesprek te willen blijven met beide kandidaten, want naar hun mening hebben ze het experiment niet optimaal beleefd….