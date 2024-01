Maersk stijgt door hogere vrachtprijzen na…

Rederij A.P. Moller Maersk (MAERSK B) lijkt de steven te wenden in de eerste week van het nieuwe jaar. Na een teleurstellend 2023, waarin de aandelenkoers van de scheepsgigant slechter presteerde dan de Morningstar Europe All Cap-index, was het bij aanvang van 2024 een ander verhaal. Het aandeel van het Deense bedrijf is nu het vlaggenschip in de index met een koersstijging van 15% naar iets boven de 13.000 Deense kroon. En dat terwijl er genoeg hoofdbrekens zijn voor de internationale zeevaart, bijvoorbeeld de noodgedwongen omvaart om Afrika na aanvallen in de Rode Zee. De vrachtprijzen schieten daardoor omhoog.

Dergelijke recente gebeurtenissen bepalen echter niet de visie van Morningstar op het aandeel voor de lange termijn. Morningstar’s Europese marktstrateeg Michael Field die Maersk volgt, hanteert een Fair Value van 17.600 Deense kronen voor het aandeel, met daarbij een hoge onzekerheidsrating (High Uncertainty rating). Die reële waarde impliceert een ondergwaardering van…

Lees verder bij www.morningstar.nl