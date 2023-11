Maduro wijst vervanger Gorter aan en voert nog twee wijzigingen door

Hedwiges Maduro wijzigt het elftal van Ajax op twee plaatsen bij zijn debuut als interim-trainer, uit bij Brighton & Hove Albion in de Europa League. De oud-middenvelder wijst Diant Ramaj aan als vervanger van de geblesseerde doelman Jay Gorter en kiest er daarnaast voor om terug te laten keren in het elftal.

Met Maduro als vervanger van de maandag ‘in goed overleg’ vertrokken Maurice Steijn op de bank gaat Ajax in Brighton op zoek naar de eerste overwinning in deze editie van het tweede Europese clubtoernooi. De eerste twee duels, met Olympique Marseille (3-3 in Amsterdam) en AEK Athene (1-1 in de Griekse hoofdstad) eindigden beiden in een gelijkspel.



Maduro voert in zijn eerste wedstrijd als interim-trainer dus twee wijzigingen door ten opzichte van 4-3 nederlaag die Ajax afgelopen zondag leed bij FC Utrecht. Jay Gorter, eerste doelman zolang GerĂ³nimo Rulli geblesseerd is, viel in Stadion Galgenwaard geblesseerd uit en wordt donderdag -…