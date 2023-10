Maddison in de voetsporen van het idool van zijn vader – Voetbal International

Dit verhaal is afkomstig uit het VI-weekblad. Bekijkwat er nog meer in de laatste editie staat!

Daar stond hij dan. Met een gelukzalige glimlach en een lichtblauwe trofee in zijn rechterhand. Voor James Maddison een primeur. Hij behoorde als speler van Leicester City vier keer tot de genomineerden, maar nooit werd hij uitgeroepen tot Player of the Month. In zijn eerste maand bij Tottenham Hotspur lukte het hem wel. Daarmee trad hij in de voetsporen van onder anderen Jürgen Klinsmann, David Ginola, Dimitar Berbatov, Gareth Bale, Rafael van der Vaart en Harry Kane. Die laatste won de award overigens zeven keer als Spurs-speler.