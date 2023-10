machines ASML mogelijk gebruikt voor nieuwe smartphone Huawei

(ABM FN-Dow Jones) Het Chinese Semiconductor Manufacturing International Corp, kortweg SMIC, gebruikte apparatuur van ASML voor het maken van een geavanceerde processor voor de nieuwste smartphone van Huawei. Dit meldde Bloomberg woensdag op basis van bronnen.

Wellicht dat de beperkingen die de VS instelden voor de export van halfgeleidertechnologie te laat zijn gekomen om dit te voorkomen.

De zogeheten immersion deep ultraviolette machines van ASML werden gebruikt in combinatie met producten van andere bedrijven om de chip voor Huawei te maken, volgens de bronnen van Bloomberg.

Huawei verraste de wereld in augustus toen het zijn nieuwe 5G-smartphone introduceerde met een geavanceerde processor.

Tijdens een onderzoek van het apparaat uitgevoerd door TechInsights voor Bloomberg werd duidelijk dat de chip werd geproduceerd door SMIC.

In een reactie op vragen van ABM Financial News zei een woordvoerder van ASML dat het bedrijf marktleider is en dat de kans groot is dat…