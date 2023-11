Maarten Wijffels legt uit wanneer Ajax-trainer John van ‘t Schip een ‘gouden zaak’ heeft gedaan

John van ’t Schip is weliswaar nog geen week werkzaam als interim-hoofdtrainer van Ajax, maar in Amsterdam en omgeving heerst er na de overwinning op FC Volendam naast opluchting ook vooral optimisme. Zeker als de volop bekritiseerde aankopen van Sven Mislintat ook nog gaan renderen. Als Van ’t Schip daarin slaagt, doet hij volgens Maarten Wijffels een ‘gouden zaak’ voor Ajax.

Van ’t Schip zal niet ontevreden zijn met hoe de zomeraankopen zich donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam presenteerden. Anton Gaaei en Josip Sutalo maakten weliswaar opnieuw een onzekere indruk, maar Diant Ramaj, Branco van den Boomen én invaller Chuba Akpom kunnen terugkijken op een prima avond. Ramaj hield Ajax met twee fantastische reddingen in de tweede helft op de been, terwijl Akpom met zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst de wedstrijd in het slot gooide. Van ’t Schip keerde terug met een zege en Ajax klom daardoor van de laatste naar de vijftiende plaats.