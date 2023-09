Maarten van Rossem vertrekt in 2025 bij De Slimste Mens

Nadat presentator Philip Freriks aankondigde dat hij zal vertrekken, heeft Maarten van Rossum ook bekendgemaakt dat hij in 2025 stopt als eenmansjury bij ‘De Slimste Mensen’. ‘’Als Philip Freriks stopt, stop ik ook’’, aldus Maarten.

De laatste aflevering

Volgens de historicus zelf zal de laatste uitzending in februari 2023 te zien zijn. We kunnen nog twee jaar genieten van het duo. Ze willen hoe dan ook de 25 seizoenen vol maken, en dat snappen we wel.

Zijn plan was om tot 100 door te gaan

Begin september 2023 vertelde Maarten nog dat hij tot zijn 100e wilde doorgaan. Toen zijn partner-in-crime aangaf te stoppen, wilde hij er ook mee stoppen. Wanneer Philip was doorgegaan, hadden we (waarschijnlijk) nog jaren kunnen genieten van het duo.

