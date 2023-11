Maarten van Rossem test s*ksspeeltjes met Emma Wortelboer: ‘Ah, dat voel ik zeker!’

De meesten kennen Maarten van Rossem vooral als een stuk chagrijn, maar nu hij aan Emma Wortelboer is gekoppeld in ‘Wortelboer en van Rossem‘ lijkt hij opeens opklaren. Vermoedelijk omdat Emma hem kennis laat maken met wat vernuftige slaapkamer-tools.

Wereld van romantiek

In het programma ‘Wortelboer en Van Rossem’ gaan Emma en Maarten, die een leeftijdsverschil van ongeveer 53 jaar hebben, op zoek naar de verschillen tussen de twee generaties. In de eerste aflevering verkennen ze de wereld van romantiek. Maarten leert bijvoorbeeld alle kneepjes van het Tinder-vak, terwijl Emma ontdekt dat de kunst van het flirten 50 jaar geleden vooral in dansscholen werd bedreven.

Satisfyer

Vervolgens leert Wortelboer dat seksspeeltjes vreuger uit den boze waren. Van Rossem werd destijds zelfs wijsgemaakt dat je van teveel masturberen ‘ruggemergtering’ zou krijgen, whatever that might be. Emma probeert dit jeudgtrauma te verzachten door hem een satisfyer te…