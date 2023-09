Maarten van Rossem slaat toe: ‘Eva Jinek is net een verwaarloosd gebouw!’

Beroepschagrijn Maarten van Rossem vergelijkt Eva Jinek met een verwaarloosd Romeins gebouw. Volgens hem heeft haar transfer naar RTL 4 haar namelijk flinke schade opgeleverd.

Na de jaarwisseling keert presentatrice Eva Jinek terug naar RTL 4. Volgens van Rossem een kwalijke zet. Hij vindt dat de talkshowhost is beschadigd door haar lugubere publieke omroep-switch.

Aangetast imago

Het imago van Eva is behoorlijk aangetast, aldus Maarten in zijn podcast. “Nou, ik moet je zeggen… Ja, zij doet me toch denken aan sommige van die Romeinse gebouwen die in Italië licht verwaarloosd worden, waardoor er dan een klein struikje in de dakgoot groeit. Ik denk wel dat ze licht beschadigd is. In mijn ogen!”

Maarten vond haar RTL-keuze altijd al van de zotte.“Toen dit allemaal aangekondigd werd, omdat zij ‘de meest geniale talkshowleider’ enzovoort was, dacht ik: ik vind haar niet verstandig.”

‘Daar ga je aan ten onder’

Maarten is van mening…