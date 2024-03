Maandlenzen Langer Dragen dan een Maand: Geld besparen of Ogen verpesten?

Je maandlenzen nog een paar dagen of weken extra dragen. Is dat een slimme bespaar truc of verpest je er je ogen mee? Het is zo verleidelijk, want wat maken die paar dagen nu uit? In dit artikel vertellen we je waarom je je lenzen écht niet langer moet dragen dan een maand.

30 dagen in een maand

Zachte contactlenzen die je dertig dagen kunt dragen worden maandlenzen genoemd. Je draagt de lenzen gedurende één maand iedere dag, daarna gooi je ze weg. ‘s Avonds haal je de lenzen uit je ogen en maak je ze schoon met lenzenvloeistof. Daarna doe je ze in een lenzendoosje met vloeistof. De volgende ochtend zijn je lenzen weer helemaal schoon en klaar om je een dag van scherp zicht te voorzien. Dertig dagen lang dus. Maar waarom niet nog iets langer? Ze lijken immers nog heel en schoon als je ze na een maand weggooit…

Je ogen willen zuurstof

Alle contactlenzen zijn zo gemaakt dat ze de juiste hoeveelheid zuurstof doorlaten naar je oog. Naarmate je de lens langer draagt, neemt die zuurstofdoorlatendheid af. Als je maandlenzen langer dan vier weken draagt, vermindert de kwaliteit van de lens. De microscopische structuren in de lens die zuurstof transporteren gaan dan kapot. Ook de pasvorm van de lens neemt af. De lens sluit dan niet meer goed aan op je oog en je ogen zullen snel geïrriteerd of vermoeid voelen.

De mogelijke gevolgen…

Denk je nu ‘een beetje vermoeide en geïrriteerde ogen, die neem ik wel voor lief’? Op de langere termijn kunnen er nare dingen gebeuren als je lenzen te lang draagt:

1. Een scheurtje in de lens

Als je je lenzen te lang draagt, worden ze kwetsbaarder. Hierdoor ontstaat er sneller een scheurtje. Met een beetje geluk zie je dit in je handen gebeuren en gooi je de lens direct weg. Maar je lens kan ook ín je oog scheuren. Dan kunnen er stukjes lens loskomen. Dit zorgt op z’n minst voor een flinke irritatie of zelfs een oogontsteking.

2. Eiwitaanslag op de lens

Je ogen scheiden van nature de hele dag eiwitten uit. Elke keer als je je lenzen draagt blijft er een klein laagje vettige aanslag op de lens achter. Dit kun je niet helemaal goed schoonmaken. Hierdoor worden je lenzen steeds iets waziger naarmate de maand vordert. Je ziet dus minder scherp en het kan zijn dat je lens niet meer prettig aanvoelt op je oog. Het gevolg? Hoofdpijn en nog meer oogirritaties.

3. Langzame, maar ernstige oogbeschadigingen

Veel oogproblemen ontstaan langzaam. Daardoor is het moeilijk om veranderingen op te merken. Je ogen beschadigen sluipend waardoor je het nauwelijks voelt. Maar als je ogen eenmaal beschadigd zijn, is dit meestal niet meer te genezen. Voorbeelden zijn vaatingroei door zuurstoftekort van het hoornvlies, beschadiging door uitdroging van het hoornvlies en ontstekingen met ernstige beschadigingen aan het oog tot gevolg. Dit kan er uiteindelijk zelfs voor zorgen dat je nooit meer contactlenzen kunt verdragen.

Maar wat als ik geen lenzen meer in huis heb?!

Het kan natuurlijk gebeuren dat je geen nieuw paar lenzen meer hebt als het tijd is om te wisselen. De beste oplossing is om dan tijdelijk je bril te dragen. En als je snel lenzen online bestelt, heb je ze de volgende dag al in huis. Geen excuus om je maandlenzen langer te dragen dan aangeraden dus!