Maandelijks Investeren in Goud | Goud kopen, hoe doe je dat?

Leestijd: 5 minuten

Goud was vroeger een edelmetaal die alleen de rijkste mensen op aarde konden bezitten. Het was een teken van rijkdom en macht. Vandaag de dag is het mogelijk om met een klein beetje geld al goud te kopen. De prijs van goud wordt al een tijd lang opgedreven door schaarste en inflatie. Dit maakt het een interessante investering.

In dit artikel leggen we alles uit over goud kopen, maandelijks investeren in goud en behandelen we de vraag, is goud kopen verstandig? Lees snel verder om er achter te komen hoe jij kan investeren in goud.

Hoe werkt maandelijks investeren in goud?

Maandelijks investeren in goud is precies wat het zegt. Je investeert elke maand een bedrag investeert in goud. De bedoeling van deze strategie is dat je elke maand een vast bedrag investeert ongeacht de prijsschommelingen van de markt.

Dit is precies het tegenovergestelde als in één keer met een groter bedrag meer goud te kopen. Door geleidelijk elke maand een bedrag…