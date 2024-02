Maak werk van je werkgeversmerk: zo beïnvloedt employer branding jouw toekomstige collega’s 

Employer branding wordt steeds populairder. Maar wat betekent het precies? In dit artikel leggen we je het uit, zodat jij kunt bepalen of deze wervingstactiek past bij de behoefte van jouw bedrijf. Daarnaast leren we je precies hoe employer branding de mensen beïnvloedt die jij wilt bereiken: je (toekomstige) collega’s!

De term ‘employer branding’ komt van ‘employer brand’, ofwel, het werkgeversmerk. Dit geeft weer hoe jouw bedrijf in de markt wordt gezien als werkgever. Employer branding is dus het versterken van jouw werkgeversmerk. Je zet je bedrijf dus sterker in de markt als werkgever. Dit gaat dus veel verder dan het online delen van vacatures. Volgens het employer branding model richt je je namelijk op strategie, branding, engagement, werving en retentie.

Wat is een werkgeversmerk?

Een werkgeversmerk geeft dus weer hoe jouw bedrijf wordt gezien als werkgever. Het wordt gevormd door de cultuur, waarden en…