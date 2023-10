Zaterdagmiddag speelt Manchester United voor de tweede keer in vijf dagen tijd tegen Crystal Palace en Erik ten Hag weet precies op welke speler zijn verdedigers goed moeten letten. Eberechi Eze (25) overwon al vele tegenslagen en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grote smaakmakers in de Premier League. Tijd voor een nadere kennismaking met de beste dribbelaar van de competitie.