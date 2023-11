Maak kennis met ChatGPT | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

ChatGPT is niet meer weg te branden uit de actualiteit. De chatrobot van OpenAI blijft zichzelf overstijgen bij elke nieuwe versie. We geven je een inkijk in de mogelijkheden met enkele praktische voorbeelden.

ChatGPT gebruiken

Er zijn inmiddels talloze manieren om ChatGPT te gebruiken. Is het nog helemaal nieuw voor je en ben je nieuwsgierig geworden, dan kan je als volgt eenvoudig aan de slag:

• Gebruik Bing Chat in Microsoft Edge;

• Gebruik de website chat.openai.com;

• Installeer de officiële app van ChatGPT op je mobiel.

Let op: er zijn héél veel onofficiële apps in omloop, zowel in de Play Store als in de App Store. Die werken beperkt of met in-app aankopen. De officiële app is van OpenAI. Voor experimenten is Bing Chat in…