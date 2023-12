Maak je eigen spamfilter in Outlook (web)

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Hoe goed spamfilters ook mogen werken: oplichters slagen er zo nu en dan toch in om hun e-mails in je inbox te doen belanden. Wil je een specifieke afzender weren of had het geen effect om je uit te schrijven van een mailinglijst? Dan biedt een regel in Outlook uitkomst. Voor deze workshop gebruiken we de webversie van Outlook, maar ook bij het desktopprogramma (dat weliswaar betalend is), kan je een regel instellen. Die voorkomt niet dat een e-mail bij je binnenkomt, maar kan e-mails van een bepaalde afzender automatisch in een andere map doen belanden, zoals die voor Ongewenste e-mail.

Stap 1 / Open Instellingen en regels

Open de webtoepassing van Outlook in je browser. Van zodra je ingelogd bent, klik je rechts bovenaan op het tandwieltje voor de Instellingen. Je kan via het zoekvak naar ‘Regels’ zoeken, maar de…