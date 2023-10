Lyn Hermanussen, de nieuwe vriendin van Gio, laat iets te veel van zichzelf zien in filmpje

Grote ophef in YouTube-land, want daags na de break up met Jade Anna heeft Gio Latooy alweer een nieuwe meid aan de haak geslagen. Haar naam: Lynn Hermanussen, bekend van haar talloze fitnessfilmpjes. Filmpjes waarin ze soms wel héél ver gaat.

Nieuwe vriendin Gio (Lyn Hermanussen) aan de gewichten

Het TikTok-account van Gio’s nieuwe vriendin staat namelijk vol met video’s waarin ze de meest complexe fitness-oefeningen uitvoert. Ze beoefent de sport inmiddels vier jaar en laar geregeld zien hoever ze daarmee is gekomen. Wat opvalt is dat ze daarbij de meest strakzittende fitnesskleding ooit draagt. Kijk en oordeel zelf: