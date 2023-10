LVMH | Luxepositie voor beleggers lijkt over

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) zag over het derde kwartaal de omzetgroei vertragen. In de periode juli-september bedroeg de autonome omzetgroei van het Franse luxegoederenconcern nog 9%, waar dat over het eerste halfjaar nog 17% was. LVMH vertrouwt erop verder te groeien, maar heeft geen concrete verwachtingen voor heel 2023 afgegeven. De aandelenkoers is gedaald van een voorlopig hoogtepunt van €896,60 eind april naar het huidige niveau van €668,10 (13 oktober, red.).



De voor wisselkoersen gecorrigeerde omzetgroei van LVMH bleef iets achter bij de raming van Goldman Sachs, wat tot gevolg heeft dat de analist het koersdoel heeft verlaagd van €965 naar €950. Over het algemeen waren er echter geen grote verrassingen voor de Amerikaanse zakenbank, die daarom het koopadvies herhaalt.

Berenberg…