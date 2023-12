Luxe-industrie blijft een winstmachine | Morningstar

Is de huidige kwakkelende economie een probleem voor bedrijven die persoonlijke luxegoederen verkopen? Nee hoor, dat is verrassend vaak niet het geval. Al staat de branche bekend als een cyclische, de winstgevendheid van ondernemingen in de luxe-industrie is met een operationele winstmarge van meer dan 25 procent uiterst solide. Dat blijkt uit een uitgebreid rapport over deze branche dat aandelenanalisten Jelena Sokolova en Victoria Franco van Morningstar onlangs publiceerden.

Nou is er met de winstgevendheid van bedrijven uit de luxe-industrie al heel lang weinig mis, maar de afgelopen twee jaar ligt die zelfs een stuk hoger dan de langjarige gemiddelde marge van deze sector. Als je naar de afgelopen veertien jaar kijkt, zie je dat de marge van de luxebedrijven eigenlijk maar twee periodes substantieel achterbleef: rond 2009-2010, tijdens de grote financiĆ«le crisis in die jaren, en in 2019-2020, toen de coronapandemie de wereldeconomie zwaar verstoorde. Maar zelfs toen lag die…

