Luuk de Jong doet goede zaken op meerdere lijstjes – Voetbal International

Het PSV-gehalte in het Elftal van de Week is wederom hoog, niet zo gek ook na een 1-7 overwinning op PEC Zwolle . Vier van de elf spelers spelen in Eindhoven, Luuk de Jong, Joey Veerman, Isaac Babadi en Olivier Boscagli zijn verkozen.

Achterin is het elftal stabiel, omdat Souffian El Karouani (FC Utrecht) en Boscagli (PSV) opnieuw gekozen zijn. Zij stonden vorige week ook al in het Elftal van de Week. Ditmaal krijgen ze gezelschap van Nicolas Isimat-Mirin (Vitesse) en Yukinari Sugawara (AZ), die beiden belangrijke zeges boekten met hun clubs. Vitesse nam via Excelsior afscheid van de laatste plek , terwijl AZ Ajax op afstand hield .

Een PSV’er op het middenveld is eigenlijk ook vaste prik. Is het niet Jerdy Schouten – soms ook omdat hij centraal achterin stond – dan pakt Veerman het wel op. In speelronde 23 staat hij naast Babadi in het elftal, allebei scoorden ze hoog na de ruime zege op PEC Zwolle. Thom Haye van SC Heerenveen was tegen FC Volendam de Ster van het Veld en…