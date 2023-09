Luno Exchange zet Investeringen van Bepaalde Klanten Stop

Source: AdobeStock / Ascannio

Luno, een crypto-beurs in handen van Barry Silbert’s Digital Currency Group (DCG), heeft plannen om bepaalde klanten in het Verenigd Koninkrijk te laten stoppen met het verhalen van crypto vanwege veranderingen in de regelgevingen.

De nieuwe voorschriften, geïntroduceerd door de Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk, gaan naar verwachting 8 oktober van kracht. Dat betekent dat beurzen met klanten in het Verenigd Koninkrijk bepaalde wijzigingen aan hun platform moeten aanbrengen om meewerkend te blijven, zo meldde CoinDesk op maandag.

Tijdelijke restrictie

De klanten van Luno zijn geïnformeerd over de verandering via e-mail, waarin stond dat ze vanaf 6 oktober – twee dagen voordat de wijzigingen in de regelgeving van kracht zouden worden – niet langer in crypto kunnen handelen.

In een reactie aan CoinDesk bevestigde het hoofd publiek…