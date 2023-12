LUNC koers stijgt na aankondiging van notering op Binance

Terra Classic (LUNC) heeft zich ontpopt als een van de opvallende winnaars in de cryptomarkt van de afgelopen weken. Binnen slechts 10 dagen slaagde Terra Classic erin zijn waarde met meer dan 250% te verhogen. Ten tijde van dit schrijven heeft de token een indrukwekkende stijging van 25,9% laten zien in een periode van 24 uur.

Deze hernieuwde interesse in LUNC lijkt sterk verbonden te zijn met de recente aankondiging van een notering op Binance, een van de grootste crypto-beurzen ter wereld.

De impact van Binance op de groei van Terra Classic (LUNC)

Binance speelt een cruciale rol in de recente groei van Terra Classic (LUNC). Het platform heeft aangekondigd op 5 december een nieuw handelspaar, LUNC/TRY, te openen, waarbij TRY staat voor de Turkse Lira. De introductie van dit nieuwe handelspaar op een invloedrijk platform als Binance verbetert de toegankelijkheid en liquiditeit van LUNC. Dit vergemakkelijkt het voor een groter aantal beleggers, met name die in Turkije,…