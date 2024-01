Luke Littler gooit dikke negendarter en schrijft geschiedenis

Dartstalent Luke Littler heeft geschiedenis geschreven door in Bahrein als jongste speler ooit een negendarter te gooien in de World Series. De 16-jarige Engelsman, die over twee dagen 17 wordt, deed dat in de door hem met 6-3 gewonnen partij tegen zijn landgenoot Nathan Aspinall.

De Bahrain Darts Masters is het eerste toernooi waar Littler aan meedoet sinds zijn sensationele doorbraak op het WK. In de finale verloor hij van Luke Humphries.

Littler plaatste zich later vrijdag voor de finale in Bahrein door de Welshman Gerwyn Price met 7-3 te verslaan.

