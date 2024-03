Luis Enrique denkt dat PSG er zonder Mbappé toch beter op zal worden – Voetbal International

Het vertrek van Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain is nog altijd niet officieel bevestigd, maar trainer Luis Enrique lijkt wel te weten hoe laat het is. De Spanjaard denkt dat PSG er zonder de steraanvaller niet minder op wordt.

De naam van AC Milan-speler Rafael Leão valt veelvuldig als opvolger van Mbappé. Luis Enrique deed de vragen daarover op de persconferentie af met een mopje. ‘Is dat een zanger?’, lachte Luis Enrique. ‘Grapje. Ik weet heel goed wie hij is, maar ik kan niet over spelers praten die niet bij onze club spelen’, aldus de trainer van PSG, die wel denkt dat zijn ploeg er volgend seizoen beter voor zal staan dan nu.

‘Wat ik wél kan zeggen is dat ik denk, hoop en de overtuiging heb dat we volgend seizoen een beter team zullen hebben dan nu, als alles volgens plan verloopt. Daar twijfel ik niet aan. En dan in alle opzichten. Verdedigend, aanvallend, fysiek, technisch en tactisch’, toont de trainer zich optimistisch. ‘Luis Campos (technisch directeur,…