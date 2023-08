Luchthaven van Keulen-Bonn stapt over op Neste MY Renewable Diesel voor zijn volledige vloot van diesel-aangedreven grondvoertuigen

De luchthaven van Keulen-Bonn is overgestapt op Neste MY Renewable Diesel™ voor zijn diesel-aangedreven vloot van grondvoertuigen. Neste’s hernieuwbare diesel (ook bekend als HVO100) is gemaakt van 100 procent hernieuwbare grondstoffen en wordt vooral gebruikt voor grote en zware voertuigen zoals de brandweerwagens van de luchthaven, die niet gemakkelijk te elektrificeren zijn. In totaal zal de overstap naar Neste MY Renewable Diesel de luchthaven in staat stellen om jaarlijks bijna 3.000 ton broeikasgasemissies (CO2e) te besparen vergeleken met het gebruik van fossiele diesel. Met Neste MY Renewable Diesel kan de uitstoot van broeikasgassen met tot wel 90%* worden verminderd wanneer de uitstoot gedurende de levenscyclus van deze brandstof wordt vergeleken met fossiele diesel.



