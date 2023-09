Luca Borsato kondigt grote plannen van zus Jada aan: “Gaat mensen verrassen”

Luca Borsato is hard aan het werken aan zijn zangcarrière. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn zusje, Jada Borsato?

Met onder meer ‘Blame It On The Wine’ en ‘Hopeless Romantic’ is Luca langzaam maar zeker aan het opklimmen als zanger. Nederlandstalige muziek heeft hij vooralsnog niet gemaakt.

Plannen in die richting heeft hij ook niet. Zijn zus Jada Borsato, daarentegen, wél, zo blijkt. Van haar hebben we al een hele tijd niets gehoord, maar volgens Luca heeft ze grootse ambities.

Ze zal binnenkort namelijk nieuwe Nederlandstalige muziek uitbrengen. “Heel toffe muziek, trouwens”, zegt hij in de podcast ‘Paul’s Huisfeest’.

“Ik mag daar natuurlijk nog niet zoveel over zeggen”, voegt hij er nog aan toe. Wel weet hij dat ze er al heel lang aan aan het werken is. “M’n zusje gaat echt heel toffe dingen maken. Ik denk dat ze echt mensen gaat verrassen met haar muziek.” Dat klinkt veelbelovend!