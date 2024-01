Lowlands-directeur maakt belachelijk hoge prijs voor een 2024-kaartje bekend

De kaartjes voor het festival Lowlands worden dit jaar wéér duurder. Dat zei directeur Eric van Eerdenburg van het festival dinsdag in gesprek met BNR. “Het is onvermijdelijk dat de prijs weer wat omhoog gaat”, aldus Van Eerdenburg.

Prijs Lowlands 2024

Als reden voor de prijsstijging noemt de directeur “de druk vanuit de artiestenprijzen”. Maar het komt ook “door de recente loonklap en de schaarste aan materialen”, legt de directeur uit. In 2018 kostte een kaartje nog geen 200 euro, de prijs voor een ticket gaat dit jaar “richting de 325 euro”, aldus de geldhongerige chef.





Marktwerking

Tegelijkertijd benadrukt hij dat de prijzen van alle grote muziekfestivals de afgelopen jaren gestegen zijn. “Als je in 14 minuten uitverkoopt, dan zegt de markt toch: misschien had het meer kunnen zijn”, stelt Van Eerdenburg op BNR. “Ik wil daar echter niet in mee. Ik ben mij zeer bewust van de financiële situatie waar…