Louis van Gaal zet zijn appartement in Noordwijk met privelift en zeezicht voor miljoenen euro’s te koop. Zie foto’s

ZIE HIER DE BEELDEN VAN HET PRACHTIGE PENTHOUSE

Louis van Gaal, tegenwoordig adviseur bij Ajax, heeft zijn zeer luxe appartement aan de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk te koop gezet voor een vraagprijs van 3.998.000 euro.

DEZE WINST MAAKT LOUIS VAN GAAL

Zelf kocht hij het luxe optrekje in december 2003 en nam er een hypotheek op van 2,4 miljoen euro. Er gloort dus een winst van bijna 1,6 miljoen euro aan de horizon. Het appartement is een lust voor het oog.

INDELING APPARTEMENT LOUIS VAN GAAL

De woonoppervlakte bedraagt 214 vierkante meter en in totaal zijn er drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer die ook is voorzien van een sauna. Uiteraard is de luxe woon/ eetkeuken voorzien van diverse hoogwaardige apparatuur.

De woonkamer heeft een schuifpui naar 1 van de drie balkons met een prachtig uitzicht op de Zuidduinen en een natuurgebied. Een ander zonneterras kijkt zowel…