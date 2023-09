‘Louis van Gaal is een slecht voorbeeld’ – Voetbal International

Ik heb het een tijdje voor me gehouden en het bewijs is niet waterdicht, maar nu Louis van Gaal in een interview heeft gesuggereerd dat Argentinië – lees: Lionel Messi – blijkbaar het WK moest winnen, denk ik dat het moment is aangebroken om mijn eigen theorie daar naast te leggen: ik denk dat Louis van Gaal op afstand wordt bestuurd door Wout Weghorst en dat Wout Weghorst weer op afstand wordt bestuurd door Lionel Messi.