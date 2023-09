Louis van Gaal: Argentinië heeft de boel belazerd, Messi moest wereldkampioen worden

Na een tijdje uit de spotlights te zijn geweest is Louis van Gaal weer helemaal terug. En hoe! De voormalige bondscoach van het Nederlands elftal heeft een flink bommetje gedropt in de voetbalwereld: tijdens een interview met de NOS liet hij zich uit over het afgelopen WK en dan vooral over Lionel Messi’s wereldtitel.

Messi’s wereldtitel:

Van Gaal is er duidelijk over: Messi’s wereldtitel is geen toeval. Sterker nog, hij denkt dat het allemaal vooropgezet spel is. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is,” aldus Van Gaal. Dat is nogal een statement. Maar hij gaat nog een stapje verder. “Dat Messi wereldkampioen moest worden? Dat denk ik ja,” voegt hij toe.

Waarom Oranje geen schijn van kans had

Volgens Van Gaal had het Nederlands elftal geen enkele kans tegen Argentinië. En dat lag niet aan het spel van Oranje. Nee, het lag aan de manier waarop…