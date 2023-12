Louis Theroux heeft een midlife crisis: ‘heb mijn wenkbrauwen afgeschoren’

Docu-dekhengst Louis Theroux worstelt al jaren met haaruitval. Op een gegeven moment (nu dus) is het tijd om te accepteren in plaats van te protesteren. Louis is daarom met de tondeuse aan de slag gegaan. “Ik heb ze afgeschoren!”

In 2007 kreeg Britney Spears een manische episode waarin ze haar bol kaalschoor en paparazzi belaagde met paraplu’s. Nu geeft ze het stokje over aan Louis, die inmiddels de 50 heeft gepasseerd en in aanmerking komt voor een midlife crisis. Fans zijn bezorgd. “Louis, ben je ok√©?”

‘Ik heb ze afgeschoren!’

Op Instagram plaatst de journalist en documentairemaker verontrustende beelden. “Kun je het verschil zien? Ik heb mijn wenkbrauwen afgeschoren! Ik denk dat ‘geen wenkbrauwen’ beter is dan ‘abnormale wenkbrauwen’, denk je niet?”

Haaruitval

Louis heeft een auto-immuunziekte die alopecia areata heet. Dat betekent dat zijn afweersysteem zijn eigen lichaam aanvalt. Bij alopecia…