L’Oréal | Cosmeticareus dendert vrolijk door

L’Oréal boekte in het derde kwartaal een omzet van €10,0 mrd, ofwel 4,5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis lag de omzetgroei zelfs op 11,1%. Zowel volumegroei als prijsverhogingen droegen hier positief aan bij, maar valutategenwind drukte de resultaten. Over de eerste negen maanden van 2023 komt de totale omzetgroei uit op 9,4% en bij constante wisselkoersen op 14%.



Sterke omzetgroei was zichtbaar in alle regio’s, met uitzondering van Noord-Azië (-4,8%). L’Oréal gaf aan dat de verkoopresultaten in Japan en China beter waren dan die van de brede markt, maar dissonant in het Verre Oosten was het onderdeel Travel Retail. Dit kwam door nieuwe regelgeving met betrekking…