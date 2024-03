Loonstrook maken | Wat zijn loonstroken en hoe maak je ze?

Leestijd: 4 minuten

Als je personeel in dienst hebt, betaal je ze natuurlijk loon uit. Ze helpen jou om een succes te maken van je onderneming en daar hoort een beloning bij. Maar hoe stel je de verloning goed op, en waar moet een loonstrook aan voldoen?

In dit artikel leggen we uit hoe je een loonstrook moet maken, wat er in een loonstrook hoort te staan en laten we zien hoe jij kan profiteren van een koppeling met een boekhoudprogramma. Lees snel verder om een goede loonstrook op te zetten.

Wat is een loonstrook?

Een loonstrook is een document waarmee je je personeel informeert over het bedrag dat hij of zij heeft verdiend. Hier staan verschillende zaken op vermeld. Hierbij te denken aan het bruto en netto salaris, vakantie-uren en eventuele bijzonderheden. Hierover zo meteen meer.

Volgens de wet ben je als werkgever verplicht om een loonstrook te maken voor je personeel. Meestal gebeurt dit maandelijks, maar…