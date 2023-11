LOL: Zo ziet die knaap van ‘okaaay, lets go!!!’ er nu uit

Iedereen heeft het zich op een zeker punt in het leven afgevraagd: hoe gaat het nu met die knul van ‘Okay, let’s gooo’? Nou, het gaat prima met Joury Raaphorst. Hij is overigens nog steeds wild van de kermis.

Joury Raaphorst: hij is de levende legende achter de iconische kermiskreet ‘okay, lets go!’ Waarschijnlijk heeft ieder gerespecteerd

Nederlander deze leus in zijn of haar vocabulaire opgeslagen. Maar waar is het

allemaal begonnen?

Waar het begon

We gaan terug

naar het jaar 2014. In Colorado werd de eerste coffeeshop in de Verenigde Staten geopend, in Zeist werd een 70-jarige man opgepakt voor het afpersen van Linda de Mol en in de Filipijnen werd de 100-miljoenste inwoner geboren. En in het Limburgse Meerlo? Daar leek het vooralsnog rustig. Totdat ene 14-jarige Joury Raaphorst een microfoon aan zijn mond zette en drie onvergetelijke woorden sprak: “Okay, let’s go!”

Deze uitspraak wordt tot op de dag van vandaag over de hele wereld…