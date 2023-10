Logitech Wave Keys review: vertrouwd, maar ook voldoende verbeterd?

De Logitech Wave Keys sluit fraai aan bij de Logi Dock en Ergo Lift ergonomische muis.

Logitech heeft er veel aan gedaan om de Wave Keys een waardige opvolger van het origineel uit 2007 te maken. Het zal velen bekoren, maar wij hadden graag een nog wat ambitieuzere versie gezien.

De Logitech Wave Keys lijkt een schot voor open doel: het origineel uit 2007 heeft ook 16 jaar later nog veel fans, en kreeg sindsdien geen echte opvolger. Onder de weinigzeggende naam Wireless Keyboard K350 bleeft het in sommige markten te koop, maar niet in bijvoorbeeld Nederland. Het toetsenbord dankt zijn populariteit onder meer aan de combinatie van een polsvriendelijker design en een lage leercurve. Het was eenvoudig geweest voor het bedrijf om het origineel van modernere verbindingsmogelijkheden te voorzien en verder ongewijzigd op de markt te brengen. Dát heeft Logitech niet gedaan: de nieuwe Wave Keys is weliswaar direct herkenbaar, maar ook echt een ander…