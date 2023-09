Logitech Sight moet vergaderen op afstand persoonlijker maken

De Logitech Sight moet een natuurlijker interactie mogelijk maken tussen fysiek aanwezigen en deelnemers aan een vergadering op afstand

De Logitech Sight werd een jaar geleden al aangekondigd, maar deze aanvullende camera voor hybride vergaderingen komt nu pas op de markt. Het goede nieuws: hij werkt echt (en wordt nog beter).

Ook al staan de meesten van ons weer vrolijk (of nou ja, gelaten) in de file, de techsector gelooft nog altijd heilig in ‘hybride vergaderen’. Zo ook Logitech. Desgevraagd meldt een woordvoerder van het bedrijf, dat de overstap naar die ‘nieuwe werkelijkheid’ ook een kwestie van geduld is: het vergt immers een cultuuraanpassing. Daarnaast moeten bedrijven natuurlijk over het juiste gereedschap beschikken. De Logitech Sight camera doet aan dat laatste een bijdrage. We kregen een korte demonstratie, en kunnen beamen: de Logitech Sight zorgt voor een persoonlijker contact op afstand.

Logitech Sight: op afstand een van de…