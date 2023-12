Logitech G Astro A50 X brengt Lightspeed naar consoles

Met de Logitech G Astro A50 X gaming headset kan je heel simpel schakelen tussen 2 consoles en 1 PC.

Astro, alweer heel wat jaren onder de Logitech-vlag, vernieuwt de befaamde A50 gaming headset. De Astro A50 X brengt Logitech’s Lightspeed verbinding naar consoles.

Lightspeed is de naam die Logitech geeft aan de eigen draadloze verbinding voor randapparatuur. Deze werkt weliswaar net als Bluetooth en WiFi op de 2,4 GHz-frequentie, maar maakt een veel hogere reactiesnelheid mogelijk. Daardoor is er minder vertraging tussen actie op het scherm en – in dit geval – op je oren. De Logitech Astro A50 X gaming headset komt met een basissstation waarmee je met één druk op de knop kunt schakelen tussen aangesloten consoles.

Logitech Astro A50 X met Playsync: one to rule them all

Die techniek noemt Logitech Playsync. Dit moet in de woorden van de fabrikant alle systemen samenbrengen. Xbox is fameus – of liever: infaam – vanwege de eigen standaard voor…