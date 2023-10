Loes Haverkort is het absolute hoogtepunt van nieuw seizoen ‘Het Perfecte Plaatje’

Loes Haverkort zorgt er voor dat het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje nu al een hit is. De blondine steelt de show volledig met haar looks.

Loes Haverkort leukste vrouw van Het Perfecte Plaatje

Het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje is van start gegaan, en alle fans zitten er natuurlijk weer klaar voor. Al een aantal jaren is het tv-programma een echte hit. Zo is het natuurlijk ook erg belangrijk wie er mee doen aan de fotografie wedstrijd. Dit keer heeft de redactie het weer goed gedaan, want er doet een leuke groep mensen mee. Zo is actrice en zangeres Loes Haverkort natuurlijk direct al de leukste deelneemster. Met haar blonde lokken en grote lach verovert Loes iedereens harten. Verder doet ook Sylvia Geersen mee, die eerder natuurlijk mee deed als de Bachelorette aan het gelijknamige programma. Blijkbaar heeft Sylvia zin om dit keer achter de camera te staan in plaats van ervoor, dus ze gaat de strijd aan. Ook doet de knappe actrice Anna Drijver mee en collega…