Loes Haverkort doet mee aan het Perfecte Plaatje!

Actrice en zangeres Loes Haverkort is één van de 9 kandidaten die meedoen aan het populaire RTL4-programma ‘Het Perfecte Plaatje’.

Vanaf 4 oktober is het programma te zien op RTL4.

De 42-jarige Loes werd geboren in Almelo. Ze rondde in 2004 de acteursopleiding af en speelde in 2010 in haar eerste film genaamd ‘Dik Trom’.

Ook in haar privéleven is Loes gelukkig, ze is getrouwd met Floris Verbeij, met wie ze 1 kind heeft.

Actrice en zangeres

De meeste mensen zullen Loes kennen door haar rol in het populaire programma ‘Oogappels’.

Ze woont sinds kort met haar man en de kids in Frankrijk. In een interview met ‘Grazia’ gaf ze aan geen tijdsdruk te voelen.

Ze geniet hier veel meer van het leven, gelukkig maar.

