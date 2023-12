LLDL: Jeffrey snakt naar adem als 18+ model Claudia de jacuzzi instapt

In Lange Leve de Liefde wordt Amsterdamse schoorsteenveger Jeffrey gekoppeld aan AlleenFans-model Claudia. Wanneer ze samen in het stoombad duiken en Claudia in een rood niemendalletje verschijnt, rollen de ogen van Jeff bijna uit zijn kassen. “Jij blijft drijven of niet?”

‘Ik doe mee’

Clau is een meid met ambitie. Ze heeft een account op AlleenFans en plaatst daar foto’s in lingerie. “Hoe ben je daar zo bij gekomen?,” wil de fulltime roetveegpiet weten. “Het leek me gewoon leuk,” aldus Claudia.

Of Jeffrey het erg zou vinden als ze volledig naakt zou gaan online, of zelfs natuurfilmpjes zou schieten? “Dan doe ik wel mee,” besluit hij. Behalve schoorstenen hengelt Jeffrey zijn bezem dus ook graag in andere openingen.

Marketingstunt

Het lijkt erop dat Claudia niet per se meedoet om een kerel te strikken, maar eerder om publiek voor haar exclusieve content te winnen. Op Instagram had ze vóór de…