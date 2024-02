LLDL-deelnemer weigert te koken omdat hij een man is: ‘Jij bent de Sjaak!’

In een nieuwe aflevering van Lang Leve de Liefde maakt de kijker kennis met de traditionele Ricardo, die opzoek is naar makke dienstmeid die zich enkel rondom het fornuis begeeft. “Ik kook niet,” verklaart hij. “Dat doet de vrouw!”

‘Ik kook niet!’

Alfaman Ricardo heeft vanuit 1920 de tijdmachine genomen en zit nu in de villa van Lang Leve de Liefde, samen met zijn date Fenna bij een knapperend haardvuur. De twee mogen omstebeurt een stelling uit het vragentrommeltje trekken. Als Ricardo aan de beurt is, trekt hij een vraag waar hij vrij weinig mee kan: “Zou je willen dat Fenna je komt opwarmen de volgende keer dat je kookt?” Maar Ricardo zit niet te wachten op een lapdance tijdens het schillen van de piepers. Nee, in plaats daarvan antwoordt hij stellig: “Ik kook niet.”

Fenna is de Sjaak

“Je kookt niet,” herhaalt Fenna, met een twijfelende blik in haar ogen. Ze vervolgt: “Maar een echte man kookt.” Daar denkt…