LLDL-deelneemster maakt haar date ongemakkelijk door met ‘staaf’ te spelen

Steeds wanneer je denkt het ergste te hebben gehad, komt Lang Leve de Liefde weer met een kakelvers horrorfragment. Deze keer is het deelneemster Amber die je op een flinke portie plaatsvervangende schaamte trakteert. Zij probeert haar date Tycho in te palmen met een confettikanon. Behalve een gebrek aan overspringende vonken, is er ook een ongemakkelijk gebrek aan vliegende confetti. “Hij gaat niet af.”

Confettipistool

Amber heeft haar veroveringstactiek zorgvuldig uitgedacht. Om haar date te verrassen, besluit ze hem op te wachten in een Cupido-kostuum met een confettipistool in de aanslag. Het lijkt haar namelijk waanzinnig om bij binnenkomst direct zijn trommelvliezen op te blazen.

Ongemak ten top

Maar wanneer Tycho door de deur wandelt, krijgt Amber het confettikanon niet aan de praat. “Hoooiiii,” stamelt ze, terwijl ze met tergend piepende geluiden aan de staaf trekt. Ongemak ten top. Helaas blijkt het falende…