Ajax gaat donderdagavond op bezoek bij Brighton & Hove Albion. De Europa League-wedstrijd begint om 21.00 uur in het Amex Stadium en betekent het debuut van interim-trainer Hedwiges Maduro op de bank. De wedstrijd is live te zien op Veronica en ESPN2, maar ook gratis te zien via onderstaande livestream van Talpa.