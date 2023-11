Livestream Francis Ngannou vs Tyson Fury: kijk hier naar het gekkenhuis in Saudi-Arabië

De bokswereld is in afwachting van het langverwachte gevecht tussen de zwaargewichten Tyson Fury en Francis Ngannou. Dit titanengevecht, dat vanavond 28 oktober plaatsvindt, wordt door velen gezien als The Battle of the Baddest. Fans van zowel boksen als MMA keken jaren uit tot dit spectaculaire evenement.

Een titanenstrijd in Riyadh

De twee giganten zullen elkaar treffen in Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Hoewel de WBC-titel van Fury niet op het spel staat, is de promotie voor dit gevecht enorm. Ter ere van deze confrontatie hebben de twee vechters zelfs een standbeeld gekregen in Londen.

Hoe en waar te kijken?

Voor degenen die dit epische gevecht niet willen missen, is er goed nieuws. Het gevecht zal te zien zijn op de website van DAZN Boxing via een Pay-Per-View. Voor €10 kun je de hele avond naar het evenement kijken met als klapstuk de partij tussen de Engelsman en de vechter uit Kameroen.





Gunstige tijden voor Nederlandse…