Liverpool zocht contact met de KNVB en is verbaasd over uitspraken Koeman

Liverpool heeft met verbazing gereageerd op de uitingen van bondscoach Ronald Koeman. De keuzeheer gaf in niet mis te verstane woorden aan dat hij niet blij was met de afmelding van Ryan Gravenberch. En dat diens besluit verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor een volgende interlandperiode.

Daar heeft men in Engeland met verbazing naar gekeken, zo weet The Daily Mail. Liverpool is zelfs ‘verbijsterd’, omdat het op voorhand contact gezocht met de KNVB over de situatie. Ze wilden uitleggen waarom Gravenberch besloot om zich niet bij Jong Oranje te melden, maar in Liverpool bleef om te wennen aan zijn nieuwe club. Gravenberch zelf zocht ook nogmaals contact met Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger, die hem desondanks publiekelijk afviel.



Volgens het Engelse tabbloid hebben de Engelse verrichtingen weinig geholpen, omdat Koeman zich desgevraagd in de persconferentie alsnog zeer negatief uitliet over Gravenberch en aangaf dat er…

