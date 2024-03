‘Liverpool benadert Xabi Alonso om Jürgen Klopp komende zomer op te volgen’

Liverpool heeft volgens Duitse media contact gelegd met Iñaki Ibáñez, de zaakwaarnemer van Xabi Alonso. De 42-jarige Spanjaard maakt dit seizoen indruk bij Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen en zou de voornaamste kandidaat zijn om na dit seizoen Jürgen Klopp op te volgen bij The Reds.

Volgens BILD heeft Liverpool Ibáñez gepolst over de mogelijkheid om Alonso deze zomer tot een overstap naar Engeland te bewegen. Ook de beleidsbepalers van Leverkusen zijn ‘indirect’ geïnformeerd over de belangstelling, schrijft journalist Christian Falk op X. Die club zou er echter vertrouwen in hebben dat Alonso de lokroep van de Engelse topclub, waarmee hij als speler in 2005 de Champions League won, zal gaan weerstaan. Zijn contract in Duitsland loopt nog door tot medio 2026.



Alonso sloot zijn voetballoopbaan, die hem van Real Sociedad via Liverpool naar Real Madrid leidde, in 2017 af als speler van Bayern München. Een jaar later ging hij aan…