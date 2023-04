Deze Casino’s Bieden je een Live Casino Ervaring

Online gokken is de laatste jaren steeds populairder geworden. Dat komt vooral doordat het tegenwoordig mogelijk is om online in een betrouwbaar legaal casino een gokje te wagen. Steeds meer online casino’s hebben een mogelijkheid om het live tegen de dealer op te nemen in een live casino. In dit live casino kun je tafelspellen zoals live Roulette en Blackjack spelen. Dit brengt je online casino-ervaring naar een hoger niveau, want het is een stuk leuker dan tegen de computer spelen.

Spelen in het live casino

In Nederland kun je bij verschillende live casino’s terecht. Deze casino’s bieden vaak populaire tafelspellen aan, maar het is ook mogelijk om mee te doen met spannende game shows zoals Crazy Time of Monopoly Live. Bij de online tafelspellen kun je het opnemen tegen de dealer in de gamestudio van de producent, maar sommige live casino’s maken het ook mogelijk om mee te doen in een echt casino. Als je bij een live casino vanuit een gamestudio gaat gokken, neem je het rechtstreeks op tegen de dealer. Je kunt dan ondertussen ook nog even een praatje maken. Speel je in een live casino waar de dealer vanuit een echt casino speelt? Dan kan het wat langer duren totdat de inzetten zijn verwerkt en de kaarten zijn uitgedeeld.

Verschillende providers

De live casino’s maken gebruik van de diensten van verschillende game producenten. Onder meer Evolution, Playtech, Stakelogic en Pragmatic Play maken het mogelijk om in een live casino te spelen. Het aanbod aan live casino spellen kan per casino verschillen. Sommige casino’s hebben hun eigen exclusieve tafels, maar in de meeste gevallen worden de live casino tafels verzorgd door een producent.

Het is goed om van tevoren te kijken of je ook nog een bonus in het online live casino kunt gebruiken. Daarvoor kunnen wel andere bonusvoorwaarden gelden. Lees de bonusvoorwaarden dus van tevoren goed door.

In welke casino’s kun je terecht?

Als je graag wilt gokken in een live casino, kun je bij steeds meer casino’s terecht. Denk bijvoorbeeld aan Jack’s Casino, Holland Casino Live en het steeds bekender wordende Kansino.

Jack’s Casino

Jack’s Casino is een bekend casino dat ook een online casino heeft. Je kunt er 24 uur per dag, 7 dagen per week spelen tegen live dealers. Zo speel je bijvoorbeeld Roulette of Blackjack. Bij Blackjack is de inzet tenminste 2 euro, waardoor je tegen een relatief klein bedrag al kunt live gokken. Bij het casino vind je ook game shows van Evolution, zoals bijvoorbeeld Crazy Time en Maga Ball. Bij Jack’s Casino krijg je ook bonussen bij live casino’s.

Holland Casino Live

Het Holland Casino is één van de weinige aanbieders die een eigen live casino aanbiedt. Dat betekent dat je dit live casino niet bij andere aanbieders zult vinden. De studio van het Holland Casino staat in Scheveningen. Je kunt meekijken met alle spellen vanachter een glaswand. Je speelt bij dit casino onder meer Roulette, Blackjack en baccarat bij Nederlandse dealers. Het inzetten bij Blackjack kan al vanaf 1 euro. Daarnaast heeft het live casino een welkomstbonus en moet je bij Roulette het bedrag van je eerste storting 20 keer rondspelen. Dit is dus goed te doen. Lees er hier meer over, zodat je een goed beeld hebt van dit casino.

Kansino

Ook bij Kansino kun je terecht voor een groot aanbod aan live casino’s. De live casino spellen worden verzorgd door Evolution, Stakelogic en Pragmatic Play. Dankzij deze aanbieders speel je bij Kansino 24 uur per dag Roulette en Blackjack tegen Nederlandse dealers. Je speelt er bijna alle game shows van Evolution, op een paar games zoals Gonzo’s Treasure Hunt na. Het voordeel van dit live casino is dat je geen bonus meer krijgt, maar dat je altijd kunt rekenen op lage inzetprijzen. En dat is zeker ook wat waard!