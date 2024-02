Lithografie: zo werkt een chipfabriek

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Een wereld zonder computerchips kunnen we onszelf anno 2023 niet meer voorstellen. Zo goed als elk apparaat dat je koopt bevat tegenwoordig een microchip. Niet alleen smartphones en pc’s, maar ook auto’s, wasmachines, inductiekookplaten, slimme lampen en luidsprekers bevatten tegenwoordig microchips. Niet voor alle toepassingen moet zo’n chip even ingewikkeld zijn: pc’s en smartphones krijgen de meest geavanceerde technologie, terwijl een wasmachine ook werkt met simpelere technologie. Hoe dan ook is er enorm veel vraag naar chips, die allemaal geproduceerd moeten worden. Dat proces kan weken in beslag nemen.

Een zanderig begin

Net zoals bij de zoute versnaperingen die voor veel mensen bij een avondje televisiekijken horen, begint de reis van een microchip of processor in de grond. Daar houden de gelijkenissen echter op:…