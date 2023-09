Lionel Messi doet opvallende claim over wie de beste verdediger ter wereld is

Lionel Messi vindt dat Cristian Romero op dit moment de beste verdediger ter wereld is. De 25-jarige speler van Tottenham Hotspur was in de nacht van donderdag op vrijdag één van de uitblinkers aan Argentijnse zijde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador (1-0).

Waar Messi met een vrije trap de matchwinner werd in Buenos Aires, kreeg vooral Romero na afloop de complimenten. “Ik vind hem op dit moment de beste verdediger ter wereld. Hij speelde geweldig en is in mijn ogen de Man of the Match”, zei de matchwinner tegenover Argentijnse media.



Daar sloot bondscoach Lionel Scaloni zich bij aan. “Ik heb geen woorden om zijn wedstrijd te beschrijven. Tijdens thuiswedstrijden moedigen mensen hem aan, dan denkt hij dat He-Man is en maakt hij sprints van zeventig meter. Hij is een fantastische centrale verdediger en speelde een geweldige wedstrijd.”

Romero is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Tottenham Hotspur. Tijdens de zomer werd de…

