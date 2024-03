Linux in Windows installeren met het Windows Subsysteem

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Over Windows en Linux wordt vaak gesproken alsof het twee totaal verschillende werelden zijn. Microsoft beseft echter dat Linux belangrijk blijft en integreerde het besturingssysteem rechtstreeks in Windows. Dat het mogelijk is om twee besturingssystemen op één pc te hebben staan, dat is ondertussen wel al geweten. Microsoft biedt ondertussen ook de mogelijkheid om dat tweede besturingssysteem rechtstreeks ín Windows te installeren. Je hoeft als gebruiker dus niet meer te dual booten om Linux te gebruiken. Met het Windows Subsysteem voor Linux (WSL) hoef je zelfs geen virtuele machine in te stellen: het hele OS draait namelijk gewoon binnen Windows.

Stap 1 / Systeemvereisten controleren

Het Windows Subsysteem voor Linux is beschikbaar voor pc’s met Windows 10 en Windows 11. Windows 11-gebruikers hoeven enkel te controleren of…